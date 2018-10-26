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محمد محمود: أحلم بالاحتراف ومحمد صلاح قدوتي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:49 ص
محمد محمود: أحلم بالاحتراف ومحمد صلاح قدوتي
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب محمد محمود نجم وادي دجلة عن سعادته بمستواه مع الفريق في الفترة الأخيرة، وأكد أنه يحلم بالاحتراف وأنه يتخذ محمد صلاح نجم ليفربول قدوة ونموذج له.

 

وقال محمود في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "نسير بشكل جيد في الدوري واحتجنا لبعض الوقت من أجل أن تتحسن نتائجنا، حيث فزنا على الجونة بخمسة أهداف والمقاولون بهدف نظيف وكنا نستحق الفوز بأكثر من ذلك".

 

واختتم: "المنتخب أعطاني ثقة في مستواي وأحلم بالاحتراف وانتظر وصول العرض المناسب ومحمد صلاح نموذج لي خارج الملعب قبل داخله تحديدا في التزامه".

 

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