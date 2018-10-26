ختام الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب (صور)

اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الثانية لملتقي رؤية لسينما الشباب والذى قام بتنظيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما علي مدار ثلاثة أيام بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية وأشرف عليه الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي".

وأعلن الدكتور خالد عبد الجليل والناقد عصام زكريا والناقد خالد محمود والناقد رامي عبد الرازق عن الأفلام الفائزه بجوائز الملتقي حيث فاز كل من فيلم "ذاكرة عباد الشمس" للمخرجة مي زايد بجائزة افضل فيلم تسجيلي.



وعن جائزة أفضل فيلم روائي قصير حتى 10 دقائق فاز بها فيلم "زي السكر" إخراج ندى رزق.



أما جائزة أفضل فيلم روائي قصير حتى 30 دقيقة فقد حصل عليها فيلم "خليل" للمخرج إسلام شامل.



