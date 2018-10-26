عاجل.. نجم الزمالك يقترب من الانضمام للإسماعيلي في يناير

يقترب محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي الزمالك، من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وبات إبراهيم قريبًا من الخروج على سبيل الإعارة في يناير المقبل لنادي الإسماعيلي، ووافق اللاعب على فكرة الانضمام للدراويش بسبب تواجد فييرا.

وتوجد علاقة قوية بين محمد إبراهيم والمدرب البرازيلي منذ أن كان على رأس القيادة الفنية للزمالك في الماضي.