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مشاهدة مباراة الشباب والقادسية بث مباشر اليوم الجمعة 26-10-2018 في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:36 ص
مشاهدة مباراة الشباب والقادسية بث مباشر اليوم الجمعة 26-10-2018 في الدوري السعودي للمحترفين
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في مباراة مرتقبة يلتقي فريقي الشباب والقادسية، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الأسبوع السابع لبطولة الدوري السعودي على ملعب فيصل بن فهد بالملز

  

مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق الشباب المباراة بهدف مصالحة جماهيرهم، بعد السقوط أمام الهلال في ديربي الرياض (1-0) بالجولة الماضية، ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 9 نقاط  بعد انتصارين وثلاث تعادلات وهزيمة وحيدة.

 

ويغيب اللاعب إيلير سيلفا عن صفوف الشباب، بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط بعد سلوكه العنيف مع احد لاعبي الهلال.

 

على الجانب الأخر، يبحث القادسية عن ثاني انتصاراته بالمسابقة بعد هزيمته للمرة الثالثة توالياً أمام الحزم بالجولة الماضية.

 

وجدد مجلس إدارة القادسية الثقة في إلكسندر ستانويفيتش، مدرب الفريق ومنحه فرصة أخرى للعودة بالفريق إلى سكة الانتصارات.


وستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة لمدرب القادسية للبقاء في منصبه على رأس المهمة الفنية ويحتل القادسية المركز الحادي عشر في ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 تنطلق مباراة الشباب والقادسية في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية السعودية.

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