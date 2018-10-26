4 عوامل ترجح كفة برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "كامب نو"، يوم الأحد المقبل والموافق 28 أكتوبر الجاري، لمشاهدة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة لقاء برشلونة مع ريال مدريد على ملعب "كامب نو"، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة والساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمر فريق ريال مدريد بفترة صعبة سواء على مستوى نتائج المباريات أو أزمات بعض اللاعبين وانخفاض مستواهم الفني وانتقاد الجماهير لهم بشكل كبير بعد الأداء المخيب للآمال.

وتلقي جماهير السانتياجو برنابيو اللوم على فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بسبب عدم التعاقد مع صفقات قوية في الصيف الماضي لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للدوري الإيطالي للعب في صفوف يوفنتوس.

ويعد نادي برشلونة هو الأقرب للفوز بلقاء الكلاسيكو على الرغم من غياب ليونيل ميسي، وذلك لـ 4 أسباب:

1- الانفراد بالصدارة:

توجد دفعة قوية لدى نجوم برشلونة للفوز بمباراة الكلاسيكو على حساب ريال مدريد وذلك من أجل رفع رصيده للنقطة 21 والابتعاد عن أقرب منافسيه وهو إسبانيول صاحب الـ 17 نقطة وإذا فاز سيصل للنقطة 20 فبالتالي البارسا يطمح للفوز لعدم التراجع للمركز الثاني.

2- الضغط العصبي:

خسر ريال مدريد من ليفانتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية لذلك سيكون هناك ضغط كبير على نجوم الملكي، لكن الأمور تبدو مختلفة على نجوم برشلونة الذين فازوا على إشبيلية برباعية في الجولة الماضية من الليجا الإسبانية.

3- استقرار الكتالونيين:

تبدو الأمور هادئة للغاية داخل غرف ملابس لاعبي برشلونة بعد أن فازوا بجدارة على إنتر ميلان في دوري الأبطال، بجانب تصدر الدوري الإسباني، لكن الأمور أيضًا مختلفة تمامًا في ريال مدريد حيثُ يتوقع البعض أن تتم إقالة جولين لوبيتيجي مع أول هزيمة مقبلة.

4- تألق لاعبي البارسا:

يعيش لاعبو البارسا حالة فنية وبدنية جيدة تحت قيادة إرنستو فالفيردي فعلى الرغم من غياب ميسي لكن هناك لاعبين متألقين في صفوف الفريق هذا الموسم مثل آرثر ميلور وكوتينيو ورافينيا ألكانتارا والحارس المتألق تير شتيجن، لكن لاعبي ريال مدريد مستواهم أقل بكثير من الموسم الماضي من أول حارس المرمى حتى خط الهجوم.