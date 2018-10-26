آيشواريا راي تعتذر عن "ياسمين"

اعتذرت الفنانة الهندية الشهيرة والملكة الجمال السابقة "آيشواريا راي"، عن فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "ياسمين"، والذي تدور أحداثه حول قضية "الأم البديلة".





حيث صرحت آيشواريا، بأن هناك عدة ثغرات في السيناريو وأنها غير قادرة على لعب دور البطولة بالفيلم.



