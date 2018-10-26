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آيشواريا راي تعتذر عن "ياسمين"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:31 ص
آيشواريا راي تعتذر عن ياسمين
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الفجر الفني
 

اعتذرت الفنانة الهندية الشهيرة والملكة الجمال السابقة "آيشواريا راي"، عن فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "ياسمين"، والذي تدور أحداثه حول قضية "الأم البديلة".


حيث صرحت آيشواريا، بأن هناك عدة ثغرات في السيناريو وأنها غير قادرة على لعب دور البطولة بالفيلم.


يذكر أن آيشواريا راي، انسحبت مؤخرًا كذلك من بطولة الطبعة الجديدة من فيلم "Woh Kaun Thi" الذي عرض في صالات السينما الهندية خلال عام 1964 لتحل مكانها النجمة "بيباشا باسو".



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