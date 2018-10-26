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وزير الداخلية يلتقي وفدا عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:02 ص
وزير الداخلية يلتقي وفدا عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
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محمد وليد الجموسي
 
التقى وزير الدّاخلية، هشام الفراتي، مساء الخميس بمقر الوزارة، وفدا عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب يتقدّمه نائبا رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، "ديك مارتي" ومختار الطريفي، وحضور مديرة مكتب تونس للمنظمة، غابريال ريتر.

ويأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار انفتاح الوزارة على المنظمات الدولية والوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وحرصها على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب خاصة في مجال التكوين. 

كما يندرج اللقاء في اطار سعي الوزارة إلى مزيد نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحرمة الجسدية صلب العمل الأمني طبقا للمعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

يشار الى أن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تنظم، غدا الجمعة ندوة صحفية بتونس العاصمة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق برنامج "سند" (البرنامج الخاص بالإحاطة ومساعدة ضحايا التعذيب).

وسيتم خلال هذه الندوة تقديم برامج "سند" والإحصائيات الخاصة به طيلة خمسة سنوات، والوضعية العامة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداء من جانب الموظفين العموميين وضحايا الوفاة المشبوهة والاختفاء القسري في أماكن الاحتجاز.   
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