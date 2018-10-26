عامر حسين: ننسق لمباراة السوبر السعودي وسنراعي ارتباطات الأهلي

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بأنه سيتم التنسيق مع الجانب السعودي حول لقاء الأهلي مع اتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي.

وقال حسين في تصريحات لـ"كورة بلدنا"، بأن الأهلي لم يكن لديه مانع من البداية من خوض اللقاء ولكن كان يتبقى التنسيق حول الموعد المناسب في ظل ضغط مباريات الأهلي.

وعن كون مباراة منتخب مصر مع الإمارات يوم ٢٠ نوفمبر ولقاء العودة بين الأهلي والوصل الإماراتي يوم ٢٢ نوفمبر، قال إنه سيتم التنسيق بين جهاز المنتخب والجهاز الفنى للأهلي حول هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن الأهلى سيقابل الترجي الجمعة القادمة في ذهاب نهائي البطولة الأفريقية والعودة يوم ٩ نوفمبر.