"المرسي" يطالب الإعلام الابتعاد عن الهدم.. والعمل على بناء وعي المجتمع

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام الحقيقي يساهم في تشكيل وبناء الوعي، وفي تشكيل عقل ووجدان الإنسان، واصفًا إياه بـ"الإعلام التنويري" الذي يرتفع بالقدرة على الإدراك والتحليل، من خلال عرض الحقائق والمعلومات وبشفافية، مؤكدًا أنه الإعلام الذي يبرز الإنجازات، ويسلط الضوء عليها، وفي ذات الوقت ينتقد بحرية السلبيات بهدف الإصلاح والبناء.





وأضاف في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المصريين ينشدون ويأملون في منظومة الإعلام المصري أن يضع فيها هذا الإعلام صالح الوطن والمواطن على رأس أولوياته، بعيدًا عن أي أجندات أو مصالح لرأس المال أو العاملين في المجال.





وتابع: "حين تجد إعلامًا لا يقدم إلا صوتًا واحدًا، أو إعلامًا منقسمًا في وسائله ما بين مؤيد وبشكل فج على طول الخط، أو معارض بأدوات هدم على طول الخط، أو إعلامًا يسعى إلى التغييب والتسطيح، فهذا يعني أن الإعلام الحقيقي في أزمة، وأنك أمام إعلام زائف غير حقيقي يشكل وعيًا زائفًا مضللًا، إعلام يحتاج إعادة نظر".



