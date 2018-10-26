المستشار تركي آل الشيخ يرحب بقرار الأهلي خوض لقاء السوبر المصري السعودي

رحب معالي المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بموافقة مجلي إدارة النادي الأهلي على خوض مباراة السوبر المصري السعودي أمام اتحاد جدة.

وكتب أل الشيخ على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك": "تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري والأخ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رغبتهم لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان".

وأضاف "ومن هذا المنطلق فإنني أرحب بالأشقاء الذين نكن المحبة لهم وللأهلي وجمهوره الذي أعتز أن أكون أحدهم ... وفي حال تحدد الموعد سأكون أول الحاضرين للمباراة بإذن الله".

وتابع "وهذا غير مستغرب على الأشقاء في مصر بقيادة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي وكل رجالات مصر الذين عرف عنهم العمل على تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين فلن نسمح لدويلات أو جماعات محظورة أن تعكر صفو العلاقة بين الأشقاء".

وواصل: "حفظ الله ملكنا الغالي سلمان بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودامت المحبة بيننا".