الظهور الأول لـ كريم عبد العزيز بعد شائعة وفاته (صورة)
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:35 ص
في أول ظهور له بعد شائعة وفاته ظهر الفنان كريم عبد العزيز، في كواليس تصوير فيلمه الجديد "نادي الرجال السري.
وأظهرت الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كريم عبد العزيز برفقة زميلته الفنانة غادة عادل ونسرين طافش.
كانت انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة الفنان كريم عبدالعزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهو ما خلق حالة من الذعر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط حيرة حول صحة الأمر من عدمه.
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