عبد الفتاح جريني: "نارى نارين" أول أغنية قدمت الهند للجمهور العربي
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:31 صمريم الشريف
عبر المطرب المغربى عبد الفتاح جرينى، عن مدى عشقة للسينما الهندية "بوليوود"، وما تتضمنه أراضي الهند من ألوان مبهجة وحقول خضراء وأغاني.
وأشاد خلال لقائه في أولى حلقات برنامج "شريط كوكتيل" الذى يقدمه الفنان هشام عباس على قناة "الحياة"، بأغنية "ناري نارين" للأخير، كونها الأولى من نوعها التي قدمت الهند للجمهور العربي بحسب قوله.
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