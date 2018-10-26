"البيئة": مصر أنشأت أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم

قال الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة، إن الدولة تقوم بالاستثمار بشكل ضخم في الطاقة المتجددة، وهذا الأمر يعتبر من التنمية المستدامة.



وتابع "أباظة"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الطاقة الشمسية متجددة وتعادل البترول وتتفوق عليه في أنها طاقة لا تنضب، لافتَا إلى أن مصر قامت بإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في أسوان على مستوى العالم.



ولفت إلى أن الاقتصاد الأخضر ما هو إلا آلية لتحقق التنمية المستدامة، ويعني ان الاستثمار في البيئة بمردود اقتصادي، لافتَا إلى أن الاستثمار الأخضر، والاستثمار في الطاقة المتجددة على المدى الطويل أرخص من الاستثمار التقليدي.

