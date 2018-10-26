ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها الأحمر (صورة)
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:21 صسبوتنيك
تعرضت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، لموقف محرج، أثناء وصولها إلى مطار فواموتور في تونجا، في بولينزيا مع زوجها الأمير هاري.
ورصد المصورون، ارتداء ميغان ماركل (37 عاما) لفستان أحمر جذاب، أبرز حملها، ولكنها نسيت أن تحذف بطاقة سعره.
ويبلغ سعر الفستان 430 دولارا أمريكيا، وفقا لما أظهره سعر بطاقة الفستان.
واختارت ميغان ماركل اللون الأحمر لفستانها، تكريما للون علم تونجا، وهو تقليد حرصت عليه ميغان ماركل، إذ أنها ارتدت فستانا أزرق أثناء تواجدها في جزيرة فيجي، نسبة إلى لون علمها الوطني.
وتعتبر هذه هي أول زيارة خارجية لهاري وميغان، منذ زواجهما في مايو/ أيار، وإلى جانب أستراليا تشمل الزيارة نيوزيلندا وجزيرتي فيجي وتونجا في جنوب المحيط الهادي.
وكان قصر كنسينغتون في العاصمة البريطانية لندن، أعلن في 16 أكتوبر/تشريم الأول الجاري، عن أن الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل يتوقعان طفلهما الأول، بعد 6 أشهر على زفافهما الملكي.
#Meghan #Markle forgets #price #tag on #dress during #royal visit to Tongahttps://t.co/GgXwDF17bG pic.twitter.com/wBL1qxMmwV— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) October 25, 2018
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