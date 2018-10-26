محامي الراهب فلتاؤس: نقل موكلي للمحكمة بسيارة إسعاف مجهزة طبيًا

كشف المستشار مشيل حليم، محامي الراهب فلتاؤس المقاري، المتهم الثاني في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، بأن موكله سيحضر الجلسة القادمة تحت عناية طبية.





وأكد "مشيل" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن موكله سيتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة طبيًا وتحت حراسة أمنية مشددة.





كانت محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، قد قررت، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس "الراهب المشلوح أشعياء المقارى"، والراهب فلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير الأنبا مقار بوادى النطرون لجلسة 27 أكتوبر المقبل للاستماع للشهود والإطلاع على مستندات القضية.



