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إصابة 3 أشخاص في حريق شب بمنزل بقنا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:26 ص
إصابة 3 أشخاص في حريق شب بمنزل بقنا
حريق - ارشيفية
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بسام عبدالحميد
 
أصيب 3 أشخاص في حريق شب بمنزل بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقلى العلاج.

تلقى اللواء مجدى القاضي مدير أمن قنا إخطارًا من الدكتور خالد يوسف رئيس موفق إسعاف قنا، يفيد بإصابة عز أحمد محمود 32 عامًا بحروق بالجبهة وفروة الرأس، وبهاء محمد مرعي 30 عامًا، بحروق بالزراع الأيمن ومحمود عبد المجيد سيف الدين 21 عامًا بحروق بالزراعين والوجه والرقبة والصدر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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