إصابة خمسة طالبات بالإسكندرية بحالة تسمم بعد تناولهن وجبة "مكرونة"



وبسؤالهن قررن تناولهن وجبة "مكرونة" من مطعم - كائن بمنطقة المعمورة البلد دائرة قسم ثان المنتزه، وحال تواجدهن بالمدرسة شعرن بآلام بالبطن وتم نقلهن للمستشفى واتهمن مسئولي المحل بالتسبب فى حدوث إصابتهن.



وعلى الفور وجه اللواء محمد الشريف مدير الأمن مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية " قسم مراقبة الأغذية " للإنتقال للمطعم المشار إليه، وسحب عينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي والتحفظ على أواني الطهي، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



وتحرر المحضر رقم 116582018 إداري قسم ثان المنتزه.

أصيبت خمسة طالبات بالإسكندرية بحالة تسمم بعد تناولهن وجبة "مكرونة" من مطعم كائن في منطقة المعمورة البلد، وقد تم حجزهن في قسم السموم بمستشفى الرئيسي الجامعي، وذلك وفق بيان إعلامي اليوم.تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول كل من ح ن م سن 17، ا خ م سن 15، ش ح م سن 15، ل خ م سن 15، ا م ف سن 16 " جميعهن طالبات بمدرسة مي زيادة الثانوية خدمات - الكائنة بدائرة قسم ثان المنتزه ومقيمات بدائرة قسمي أول وثان المنتزه " مصابات بإدعاء تسمم غذائي، وتم حجزهن بقسم السموم والحالة العامه مستقرة.