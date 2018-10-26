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غرفة التجارة الأمريكية: مصر تمتلك موقعًا متميزًا يجعلها بوابة جيدة لأفريقيا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:04 ص
غرفة التجارة الأمريكية: مصر تمتلك موقعًا متميزًا يجعلها بوابة جيدة لأفريقيا
ستيف لوتس
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قال ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن مصر تمتلك موقعًا متميزًا يجعلها بوابة جيدة لأفريقيا، والشركات الأمريكية تعمل في مختلف القطاعات بمصر.

وأضاف، خلال حواره مع فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن مصر تختلف عن باقي دول المنطقة، وتتميز بالاستقرار، وهو أمر ضروري للاستثمار.

وتابع: "التقينا الرئيس السيسي في نيويورك خلال آخر زيارة له، وأوضح لنا بعض الإصلاحات الاقتصادية"، لافتًأ إلى أن عدد من المشاركين في زيارة مصر زار المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأردف: "هناك فرص كثيرة للاستثمار في الشرق الأوسط، وأطالب الشركات الأمريكية بأن تأتي إليها".
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