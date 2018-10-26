سعيد حساسين: "محتكر البطاطس أنا عارفه.. ومش هقول على اسمه"

أشاد البرلماني سعيد حساسين، بالتحرك الرقابي لضبط أسعار البطاطس في السوق.



وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين"، مساء الخميس: "أسعار البطاطس وصلت لـ 15 جنيهًا، الرقابة الإدارية اتحركت وضبطت كميات كبيرة وثلاجات بالدلتا".



وأضاف "حساسين": "محتكر البطاطس أنا عارفه ومش هقول على اسمه ولكن هقوله احترم نفسك".



