سعيد حساسين: "محتكر البطاطس أنا عارفه.. ومش هقول على اسمه"
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:01 صكساب أحمد
أشاد البرلماني سعيد حساسين، بالتحرك الرقابي لضبط أسعار البطاطس في السوق.
وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين"، مساء الخميس: "أسعار البطاطس وصلت لـ 15 جنيهًا، الرقابة الإدارية اتحركت وضبطت كميات كبيرة وثلاجات بالدلتا".
وأضاف "حساسين": "محتكر البطاطس أنا عارفه ومش هقول على اسمه ولكن هقوله احترم نفسك".
وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين"، مساء الخميس: "أسعار البطاطس وصلت لـ 15 جنيهًا، الرقابة الإدارية اتحركت وضبطت كميات كبيرة وثلاجات بالدلتا".
وأضاف "حساسين": "محتكر البطاطس أنا عارفه ومش هقول على اسمه ولكن هقوله احترم نفسك".
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