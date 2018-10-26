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سعيد حساسين: "محتكر البطاطس أنا عارفه.. ومش هقول على اسمه"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:01 ص
سعيد حساسين: محتكر البطاطس أنا عارفه.. ومش هقول على اسمه
سعيد حساسين
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كساب أحمد
 
أشاد البرلماني سعيد حساسين، بالتحرك الرقابي لضبط أسعار البطاطس في السوق.

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين"، مساء الخميس: "أسعار البطاطس وصلت لـ 15 جنيهًا، الرقابة الإدارية اتحركت وضبطت كميات كبيرة وثلاجات بالدلتا".

وأضاف "حساسين": "محتكر البطاطس أنا عارفه ومش هقول على اسمه ولكن هقوله احترم نفسك".

المزيد عن: سعيد حساسين بطاطس اخبار مصر احتكار
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