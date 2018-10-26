مهلة أسبوع للتجار لضخ أكثر من 5 آلاف طن بطاطس بمنافذ الغربية

تمكنت اللجنة المشكلة من قبل لجان الزراعة بالغربية ومباحث التموين والإدارة المركزية للبساتين، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، من إعطاء مهلة لعدد من التجار لضخ أكثر من 5 آلاف طن بطاطس مخزنة بالثلاجات منها 4 آلاف طن و563 من كفر الزيات وألف طن و120 طن من السنطة و210 طن سمنود، داخل منافذ كلنا واحد ومنافذ وزارة الزراعة بالسعر الذي تحدده اللجنة.



وكشف مصدر داخل مديرية الزراعة، أن الكميات التى تم ضبطها يتم تحرير محضر إثبات حالة وإقرار بالبيع خلال فترة معينة تحددها اللجنة وعلى حسب الكمية المضبوطة طبقا للقانون الوزاري رقم 669لسنة 1991.



مشيرًا إلى أن عدد الثلاجات على مستوى المحافظة 263 ثلاجة لحفظ البطاطس والخضر وأن كميات البطاطس المخزنة بالمحافظة حوالي 57 ألف و862 طنا.



يذكر أن مديرية الزراعة بالغربية كانت قد شنت حملة مكبرة لضبط كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات بدائرة المحافظة مكونة من رئيس الإدارة المركزية للبساتين مهندس محمود عطا والمهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتورممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية للمكافحة وممثلين عن الرقابة على المبيدات ومهندسي المكافحة البستانية علاوة علي وجود مباحث التموين بكل لجنة للمرور علي مراكز المحلة الكبري وسمنود وكفرالزيات والسنطة.



