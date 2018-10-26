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نجيب جبرائيل يُطالب بشطب قطر من الاتحاد العربي للرياضة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:07 ص
نجيب جبرائيل يُطالب بشطب قطر من الاتحاد العربي للرياضة
نجيب جبرائيل
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رقية جمال
 
طالب نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بشطب قطر من الاتحاد العربي للرياضة.

وقال "جبرائيل"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين: "قطر تشترك في جريمة ضد العروبة".

وأضاف، أن الشعب القطري تبرأ من أفعال النظام القطري العميل الصهيوني، متابعا: أن الأوان أن يتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارا بطرد قطر من المجلس.
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