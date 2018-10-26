نجيب جبرائيل يُطالب بشطب قطر من الاتحاد العربي للرياضة

طالب نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بشطب قطر من الاتحاد العربي للرياضة.



وقال "جبرائيل"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين: "قطر تشترك في جريمة ضد العروبة".



وأضاف، أن الشعب القطري تبرأ من أفعال النظام القطري العميل الصهيوني، متابعا: أن الأوان أن يتخذ مجلس التعاون الخليجي قرارا بطرد قطر من المجلس.

