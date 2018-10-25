الخطيب يتحدث عن السوبر المصري السعودي والحلم الإفريقي وشخصية الأهلي

قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي يرحب بخوض مباراة السوبر المصري السعودي، مؤكدًا أن الأهلي لم يرفض في وقت سابق خوض لقاء السوبر المصري السعودي، ولكن كان هناك طلب مبكر في شهر يوليو الماضي بشأن ضرورة تنسيق الموعد، وفقًا لارتباطات الأهلي المحلية والعربية والإفريقية، خاصة وأن الفريق يخوض العديد من المواجهات المختلفة على مختلف المستويات هذا الموسم.









أضاف الكابتن الخطيب في تصريحات لقناة الأهلي، أن الأهلي طلب في وقت سابق أيضًا أن تقام المباراة في مصر، خاصة وأن السوبر المصري السعودي سيكون بين بطل الدوري المصري ونظيره، بطل الكأس في السعودية، ومن ثم طلبنا أن تكون المباراة في مصر. مؤكدًا أن الأيام الماضية شهدت تنسيقًا تامًا حول هذا الأمر وذلك خلال المفاوضات التي جمعته مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة.









وأوضح أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية. والأهلي دائمًا حريص على توطيد هذه العلاقات خاصة وأن الأهلي صاحب الريادة العربية على مدار التاريخ ومن ثم رحبنا بخوض السوبر المصري السعودي، ولكن طلبنا تنسيق الأمر بما يتناسب مع ظروف فريق الكرة.









وأوضح أنه تم تحديد 3 مواعيد مبدئية لخوض السوبر المصري السعودي عقب مباراة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب. وجارٍ تنسيق الأمر مع الجهاز الفني.









وأضاف الخطيب، أن ضغط المباريات التي يعيشها الفريق هذا الموسم كان أمرًا متوقعًا منذ بداية الموسم خاصة وأننا نخوض منافسات محلية وعربية وإفريقية، والموسم الماضي كانت القائمة 30 لاعبًا، وهذا الموسم تحول الأمر إلى 25 لاعبًا، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على بعض الأمور في ظل الإصابات التي جاءت بسبب ضغط المباريات ونظرًا للمجهود الذهني والبدني والنفسي الذي يواجهه الفريق في مختلف البطولات التي يشارك بها.









وقال رئيس النادي الأهلي: "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي والجهاز الفني لتحقيق دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. ونتمنى أن يكون الفوز باللقب حليفنا أمام الترجي التونسي في الدور النهائي".









وأوضح أن اللاعبين وصلوا إلى المرحلة النهائية في المشوار الإفريقي، ونجحوا في العودة بعد أن كانت البداية غير موفقة في دور المجموعات، ولكن لعبت شخصية الأهلي دورًا بارزًا في العودة القوية والنجاح في تخطي أكثر من مرحلة والوصول إلى المباراة النهائية.









وأشار الخطيب، إلى أن كل الأمور تتغير داخل الأهلي سواء مجالس إدارات أو أجهزة فنية أو لاعبون، ولكن يبقى أمر مهم بمثابة "كلمة السر" دائمًا في الانتصارات وهي "شخصية الأهلي"، أو بمعنى أدق "شخصية البطل" الذي يعود في الوقت المناسب من أجل تحقيق طموحات الجماهير في التتويج بالبطولات.









وأوضح رئيس الأهلي، أن جمهور الأهلي العظيم يبقى عاملًا مؤثرًا في النجاحات التي يصل إليها الأهلي حيث يبقى بعد توفيق المولى -- عز وجل -- كلمة السر في انتصارات الأهلي وبطولاته وإنجازاته بل وشعبية نجومه.









وذكر الكابتن الخطيب، أن مجلس إدارة النادي الأهلي تلقّى تأكيدات رسمية من اللجنة الأولمبية بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، وإلغاء العمل باللائحة الاسترشادية بعد اعتماد الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت مؤخرًا. مؤكدًا أن المجلس في انتظار قرار وزارة الرياضة بشأن نشر العمل بلائحة النظام الأساسي للأهلي في الجريدة الرسمية، من أجل الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية المقبلة.









ووجّه الخطيب الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي على دعمهم ومساندتهم للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي جاءت بما يتناسب مع شخصية وقيمة وتاريخ ومكانة الأهلي، وأعضائه، وجماهيره.



