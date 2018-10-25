رئيس التنمية الثقافية يشهد فعاليات شارع الشريفين

شهد د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس 25 أكتوبر، الفاعليات الفنية والثقافية بشارع الشريفين، والتي ينظمها قطاع الصندوق، بالتعاون مع محافظة القاهرة.

تضمنت الفعاليات معرض للخط العربي لعدد من الفنانين المصريين والأجانب، بالإضافة لورشة تعليم الأطفال الخط العربي بعنوان" خط صغنن" للفنان أنور الفوال علي هامش فعاليات ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الرابعة.

كذلك قدمت فرقة " شوية فن" للموسيقي والغناء بقيادة الفنان جو، عدد من المقطوعات الموسيقية والأغاني التي اشتهرت بها الفرقة.