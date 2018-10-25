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آلاف يحتجون أمام كاتدرائية مدريد ضد دفن رفات فرانكو بالمبنى

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:32 م
آلاف يحتجون أمام كاتدرائية مدريد ضد دفن رفات فرانكو بالمبنى
آلاف يحتجون أمام كاتدرائية مدريد
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خاطر عبادة
 

تجمع آلاف المتظاهرين خارج كاتدرائية المودينا الكاثوليكية في وسط مدريد مساء الخميس للتظاهر ضد أي خطط لدفن رفات الدكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو في الموقع.

 

وتعارض عائلات عشرات الآلاف من خصومه الذين قُتلوا أو سُجنوا خلال حكمه الذي دام قرابة أربعة عقود، دفنه في هذا الموقع الرمزي.

 

وصوت أعضاء البرلمان الاسباني في سبتمبر، على إزالة رفات فرانكو من ضريح يضم عشرات الألاف من ضحايا الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1936 و 1939 والتي جلبته إلى السلطة.

ولا يزال غير معروفاً مكان نقل رفات فرانكو، لكن عائلة فرانكو لديها سرداب في الكاتدرائية ودفنت ابنة فرانكو هناك، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وهتف المتظاهرون "مجرم من الكاتدرائية" وحملوا لافتات كتب عليها "مدريد بدون فرانكو" و "العدالة".

 

المزيد عن: مدريد فرانكو عالم اخبار إسبانيا
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