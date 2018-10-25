غدًا.. "النهار" تُعيد إذاعة احتفالية انتصارات أكتوبر بحضور الرئيس "السيسي"

أعلنت قناة النهار، منذ قليل، أنها ستقوم بإعادة إذاعة احتفالية انتصارات أكتوبر، والتى شرُفت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وتعرض قناة النهار تغطية خاصة للاحتفالية وذلك فى العاشرة والربع مساء غدًا الجمعة.

وشارك في الاحتفالية مجموعة من فناني العرب بينهم مدحت صالح وصابر الرباعي وحسين الجسمي وريهام عبد الحكيم وإيمان عبد الغني.