ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات إغاثية على أهالي شبوة في اليمن

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:28 م
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات إغاثية على أهالي شبوة في اليمن
أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

                                                     

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مساعدات اغاثية تضمنت سلالا غذائية تحوي المكونات الرئيسية للغذاء إلى جانب مخيمات إيوائية على أسر البدو الرحل وذوي الدخل المحدود في مديرية عرماء بمحافظة شبوة اليمنية.

 

تأتي هذه المساعدات الإغاثية - التي استهدفت 2162 شخصا - استجابة من هيئة الهلال الأحمر لنداءات الإستغاثة العاجلة التي أطلقتها أسر البدو الرحل في مديرية عرماء في شبوة و في إطار مساهمتها في التخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة ضمن نهج العطاء الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

 

وعبرت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة و ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " على هذه المساعدات التي أسهمت في تخفيف معاناتها و مواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها والتي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

المزيد عن: مساعدات انسانية مساعدات اليمن الهلال الأحمر الإماراتي الإمارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
1
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
2
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
2
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
1
x
21:00
3
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
3
x
21:00
0
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
0
x
21:00
2
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
5
x
17:30
1
الفتح
الهلال
3
x
19:30
1
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 11:40:01 PM