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برلمانية: عمق العلاقات بين مصر والسودان أحبط المؤامرات المفتعلة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:16 ص
برلمانية: عمق العلاقات بين مصر والسودان أحبط المؤامرات المفتعلة
مي محمود
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رقية جمال
 
قالت مي محمود، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية العلاقات المشتركة بين دول حوض النيل.

وقالت "محمود" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، إن عمق العلاقات بين البلدين وقف حائلًا بين المؤامرات المفتعلة، ومحاولة التأثير في صفو العلاقة مع السودان.

وأضافت: "نحن نحارب الإرهاب بالتنمية المستدامة من خلال المشروعات المشتركة بين البلدين وفتح المجالات وتوسعة التبادل التجاري بين الدولتين للحد من البطالة".

وواصلت: "مصر تنطلق من مجرد علاقات ثنائية إلى أفاق رحبة للقارة الأفريقية بدعم من السودان".
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