فياريال يكتسح رابيد فيينا في الدوري الأوروبي

أكرم فياريال الإسباني ضيافة رابيد فيينا النمساوي بخماسية بيضاء اليوم ضمن مباريات المجموعة السابعة في ثالث جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

تناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض كل من بابلو فورنالس (ق26) وكارل توكو ايكامبي (ق30 و45) ودانيال رابا (ق63) وجيرارد مورينو (ق85).