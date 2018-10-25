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الأسهم الأوروبية تتعافى من موجة مبيعات عالمية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:22 م
الأسهم الأوروبية تتعافى من موجة مبيعات عالمية
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وكالات
 
أنهت أسهم منطقة اليورو جلسة التداول أمس الخميس، على ارتفاع مع تعافيها من موجة مبيعات عالمية، بدعم من نتائج إيجابية لشركات في فرنسا وبدفع من تراجع اليورو، وهو ما يصب في مصلحة المصدرين.



وأغلق المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو مرتفعاً 1%، وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي بما يصل إلى 1.6% مدعوماً بحزمة إيجابية من نتائج الشركات.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعاً 0.51%.

ودعم هبوط اليورو شركات التصدير، بعد أن قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن الوحدة النقدية لأوروبا تبقى هشة.

وتسارعت وتيرة المكاسب أيضاً مع تعافي الأسهم الأمريكية في وول ستريت بعد خسائر حادة في جلسة الأربعاء التي شهد فيها المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا أسوأ أيامه منذ 2011.
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