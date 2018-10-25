فضيحة جديدة تهز الوسط الفني في تركيا
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:20 مالفجر الفني
هزت مؤخرآ فضيحة الممثل التركي طلعت بولوت، الذي تحرش بمساعدة الأزياء في مسلسل "التفاحة الممنوعة" واستكمالًا لمسلسل الفضائح، التي تحدث في الفترة الأخيرة بين الفنانين والنجوم.
رفعت الممثلة التركية إيليت إشجان، قضية ضد زميلها في مسلسل "الذين لا يعيشون" الممثل التركي إيفجان شينولسون، تتهمه فيها بالتحرش و السب.
يذكر أن انتقادات عديدة طالت مسلسل "الذين لا يعيشون" بعد عرض الحلقتين الأولتين رغم إحرازه على تقييم عالي.
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