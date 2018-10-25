وزير الخارجية: الجولة المصرية في السودان اتسمت بالتفاؤل والعمل الكثيف

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجولة المصرية في السودان اتسمت بالتفاؤل والعمل الكثيف، وتم توقيع 12 اتفاقية، وهناك تصميم لدى البلدين لزيادة التواصل والربط بينهما.



وأضاف "شكري"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن هناك رغبة من العمل للإنجاز، والعمل لمصلحة الشعبين، وهناك رؤية مشتركة للقيادتين السياسيتين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضا خلال الزيارة على الإسراع بتنفيذ واستكمال العديد من المشروعات الاستراتيجية مثل الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين البلدين ما يساهم في تحقيق مصالح البلدين فى التنمية والتواصل، وفتح مجالات جديدة من التعاون.



وتابع، أن هناك رغبة مشتركة لتكثيف التواصل وزيادة التعاون بين مصر والسودان، وهناك إرادة سياسية قوية لتكثيف التواصل في إطار العلاقات الثنائية.

