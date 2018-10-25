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رائعة بوتشيني "فتاة من الغرب" في بث مباشر من الميتروبوليتان لدار الأوبرا المصرية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:20 م
رائعة بوتشيني فتاة من الغرب في بث مباشر من الميتروبوليتان لدار الأوبرا المصرية
رائعة بوتشيني
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أحمد رمضان متولي
 

تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم عروض البث المباشر من أوبرا الميتروبوليتان بنيويورك فتعرض فى السادسة وخمس وخمسين دقيقة مساء السبت ٢٧ أكتوبر بالمسرح الصغير، رائعة المؤلف الموسيقى العالمى "جياكومو بوتشينى "أوبرا "فتاة من الغرب" التى تدور أحداثها فى الغرب الأمريكى فى منتصف القرن التاسع عشر حول فتاة تدعى "مينى" التى تمتلك حانة فى مجتمع مليئ بالرجال فقط الذين يواجهون قسوة الحياة فى مناجم الذهب أملا فى الحصول على الثروة والسعادة ويسعى الجميع للتودد اليها لكنها ترفض جميع المحاولات ويصل أحد الغرباء إلى الحانة وتنجذب إليه، وينكشف بعد ذلك أنه اللص الشهير "سكرامونتو" الذى قرر سرقة ذهب مينى بعد أن يوقعها فى غرامه وبالفعل تحبه بالرغم من علم الجميع بماضيه ويقرر عمال المنجم التخلص منه وقتله ولكنها تتدخل وتنقذه وتتوالى الأحداث   بانتصار الحب فى النهاية.

 

الأوبرا قيادة ماركو آرميلياتو ويقوم بالبطوله نجوم اوبرا الميتروبوليتان وهم إيفا ماريا، جوناس كوفمان، كارلو بوسي، زيلكو لوكيك، مايكل تود سيمبسون، ماثيو روز و أورين جرادوس.

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