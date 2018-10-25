توزيع 5 ألاف سلة غذائية في لحج بدعم من شركة المطاحن

قدمت شركة المطاحن وصوامع الغلال "5" الاف سلة غذائية للمتضررين من أبناء محافظة لحج كمساعدة إنسانية.

وثمن المحافظ ، المواقف الانسانية والداعمة لمجموعة هائل في الجوانب الانسانية من خلال توزيع عدد من السلل الغذائية للفقراء والمحتاجين لابناء مدريتي تبن والحوطة.

واشاد المدير الاقليمي لمجموعة هائل سعيد ، بمواقف السلطة المحلية في دعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وحماية حقوقهم.