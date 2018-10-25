توزيع 5 ألاف سلة غذائية في لحج بدعم من شركة المطاحن
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:19 مالفجر السعودي
قدمت
شركة المطاحن وصوامع الغلال "5" الاف سلة غذائية للمتضررين من أبناء محافظة
لحج كمساعدة إنسانية.
وثمن
المحافظ ، المواقف الانسانية والداعمة لمجموعة هائل في الجوانب الانسانية من خلال توزيع
عدد من السلل الغذائية للفقراء والمحتاجين لابناء مدريتي تبن والحوطة.
واشاد
المدير الاقليمي لمجموعة هائل سعيد ، بمواقف السلطة المحلية في دعم وتشجيع الاستثمار
والمستثمرين وحماية حقوقهم.
المزيد عن: مساعدات الامارات لليمن مساعدات اليمن الهلال الاحمر الإمارات