ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توزيع 5 ألاف سلة غذائية في لحج بدعم من شركة المطاحن

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:19 م
توزيع 5 ألاف سلة غذائية في لحج بدعم من شركة المطاحن
الهلال الأحمر الإماراتي
طباعة
الفجر السعودي
 

                     

قدمت شركة المطاحن وصوامع الغلال "5" الاف سلة غذائية للمتضررين من أبناء محافظة لحج كمساعدة إنسانية.

 

وثمن المحافظ ، المواقف الانسانية والداعمة لمجموعة هائل في الجوانب الانسانية من خلال توزيع عدد من السلل الغذائية للفقراء والمحتاجين لابناء مدريتي تبن والحوطة.

 

واشاد المدير الاقليمي لمجموعة هائل سعيد ، بمواقف السلطة المحلية في دعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وحماية حقوقهم.

المزيد عن: مساعدات الامارات لليمن مساعدات اليمن الهلال الاحمر الإمارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
1
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
2
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
2
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
1
x
21:00
3
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
3
x
21:00
0
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
0
x
21:00
2
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
5
x
17:30
1
الفتح
الهلال
3
x
19:30
1
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 11:40:00 PM