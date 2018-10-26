زي النهاردة بتاريخ 26 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 26 - 10 - 2018

** أحداث





* 1905 - استقلال النرويج عن السويد.





* 1945 - ظهور منظمة الأمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.





* 1954 - الرئيس جمال عبد الناصر يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية، وهي الحادثة المعروفة باسم حادثة المنشية.





* 1967 - محمد رضا بهلوي يتوج نفسه إمبراطورًا على إيران.





* 1973 - زامبيا وغامبيا يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل.





* 1979 - رئيس المخابرات الكوري الجنوبي «كيم شي كيو» يطلق الرصاص على الرئيس "باك تشونغ هي" ويرديه قتيلًا.





* 1994 - توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم "اتفاقية وادي عربة".





* 1995 - اغتيال الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا أثناء عودته من ليبيا من قِبل الموساد الإسرائيلي.





* 2002 - انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسي داخل أحد مسارح موسكو من قبل المتمردين الشيشان وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح مستخدمة الغازات المخدرة مما أدى إلى مصرع 50 شيشاني و150 مدني.





* 2003 - حريق سيدار، ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا وتسبب بقتل 15 شخص وتدمير 2200 منزل وحرق 250,000 فدان ( 1,000 كم2).





* 2009 - الإعلان عن فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية خامسة بعد حصوله على 89.62% من الأصوات.





* 2014 - إجراء الانتخابات التشريعية التونسية الأولى بعد الدستور الجديد والثانية بعد الثورة لانتخاب مجلس نواب الشعب.





* 2015 - زلزال عنيف مركزه شرق أفغانستان وتتأثر به باكستان والهند مقداره 7.5 درجة على مقياس رختر.





* 2017 - منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُصدر تقريرها النهائي بخُصوص الهجوم الكيميائي على خان شيخون الذي وقع يوم 4 نيسان (أبريل) 2017، وتُحمِّل النظام السوري رسميًّا المسؤوليَّة.









** مواليد





* 1685 - دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.





* 1800 - هيلموت فون مولتكه، عسكري بروسي.





* 1900 - إبراهيم عبود، رئيس السودان.





* 1911 - ماهاليا جاكسون، مغنية أمريكية.





* 1916 - فرنسوا ميتيران، رئيس فرنسا.





* 1919 - محمد رضا بهلوي، شاه إيران.





* 1942 - محمد خان، مخرج مصري.





* 1947 - هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة الأولى السابقة في الولايات المتحدة وزوجة الرئيس الأمريكي الثاني والأربعون بيل كلينتون.





* 1952 - عباس الموسوي، رجل دين شيعي وثاني أمين عام لحزب الله اللبناني.





* 1959 - إيفو مورالس، رئيس بوليفيا.





* 1963 - وائل الإبراشي، صحفي مصري.





* 1964 - هاني رمزي، ممثل مصري.





* 1977 - لجين عمران، إعلامية سعودية.





* 1977 - شيماء سبت، ممثلة بحرينية.





* 1980 - كريستيان تشيفو، لاعب كرة قدم روماني.





* 1981 - صقر خضير، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1983 - دميتري سيتشيف، لاعب كرة قدم روسي.





* 1984 - أدريانو كوريا، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1984 - جيفرسون فارفان، لاعب كرة قدم بيروفي.





* 1985 - أسين، ممثلة هندية.





* 1987 - زيزي عادل، مغنية مصرية.





* 1988 - أمينة خليل، ممثلة مصرية.





* 1991 - سمر الزاكي، ممثلة بحرينية.









** وفيات





* 899 - ألفريد العظيم، ملك ويسكس.





* 1235 - الملك أندرو الثاني، ملك المجر.





* 1580 - الملكة آنا، زوجة فيليب الثاني ملك إسبانيا.





* 1890 - كارلو كولودي، كاتب إيطالي.





* 1909 - إيتو هيروبومي، رئيس وزراء اليابان.





* 1952 - هاتي ماكدانيال، ممثلة أمريكية.





* 1957 - جرتي كوري، عالمة كيمياء حيوية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1947.





* 1957 - نيكوس كازانتزاكيس، كاتب يوناني.





* 1958 - جميل المدفعي، عسكري وسياسي عراقي.





* 1989 - تشارلز بيدرسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.





* 1995 - فتحي الشقاقي، مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.





* 2002 - صالح ديلاليتش، لاعب كرة قدم بوسني.





* 2005 - جورج سويندن، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 2007 - آرثر كورنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.





* 2015 - ليو كادانوف، فيزيائي وأكاديمي أمريكي.





* 2017 - علي أشرف درويشيان، روائي وكاتب قصة قصيرة إيراني.









** أعياد ومناسبات



