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برلماني: زيارة "السيسي" للسودان تأتي في إطار التوجه لتوطيد العلاقات مع إفريقيا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:13 ص
برلماني: زيارة السيسي للسودان تأتي في إطار التوجه لتوطيد العلاقات مع إفريقيا
السيسي والبشير
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كساب أحمد
 
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تأتي في إطار توجه مصر لتوطيد العلاقات مع القارة الأفريقية.

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن العلاقات بين مصر والسودان لا تقتصر فقط على العلاقات التجارية، ولكنها علاقة انصهار كامل بين الشعبين، بدليل تواجد أكثر من 4 مليون سوداني.

ولفت إلى أن مصر وقعت مع السودان العديد من الاتفاقيات في مجال النقل البري والنهري والربط بين البلدين بالسكك الحديدية، مضيفًا أن اتخاذ مصر كمعبر للاستثمار في أفريقيا سيكون له انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.

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