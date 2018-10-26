وزير الإعلام السوداني: لن نسمح لأي طرف بتعكير صفو العلاقات مع مصر

قال بشارة جمعة، وزير الإعلام السوداني، إن هناك متربصين لمصر والسودان، ولن نسمح لأي طرف بتعكير صفو العلاقات بين البلدين.



وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن الوحدة والتكامل والتضامن بين مصر والسودان في كل المجالات تعطي قوة للبلدين، ونعمل على تجسيد وترجمة المشاعر والعواطف بين مصر والسودان على أرض الواقع.



وأكد "جمعة"، أن مصر والسودان لديهما قدرات كثيرة، وعلى البلدين الاستفادة من خبرات البعض، ونسعى لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي بين مصر والسودان.





