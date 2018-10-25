ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فرقة مسرح الإسكندرية تستقبل الموهوبين للالتحاق بالورش الفنية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:49 م
فرقة مسرح الإسكندرية تستقبل الموهوبين للالتحاق بالورش الفنية
طباعة
الفجر الفني
 
في إطار خطة وزارة الثقافة لتدريب شباب المسرحيين في مختلف محافظات الجمهورية، تم فتح باب التقديم للورش الفنية لفرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح، وذلك فى مجالات التثميل والإخراج والكتابة المسرحية.

ويستمر التقدم للورشة حتى 29 من شهر أكتوبر الجاري وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء بمقر الفرقة بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، على أن تكون الاختبارات يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل فى تمام الواحدة ظهرًا، وتقدم الفرقة الورشة بالمجان، على ألا يتعدى سن المتقدم 35 عامًا.

ورشة "نجوم المستقبل" يتبعها العديد من الورش لتدريب شباب المسرحيين على الغناء والحركة والتمثيل، وهى الورشة الأولى التى تنظمها فرقة مسرح الإسكندرية لتدريب شباب المسرحيين منذ إنشائها.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مسرح الإسكندرية مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار مسرح الإسكندرية أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
1
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
2
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
0
x
21:00
0
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
5
x
17:30
1
الفتح
الهلال
3
x
19:30
1
الاتحاد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 9:50:07 PM