فرقة مسرح الإسكندرية تستقبل الموهوبين للالتحاق بالورش الفنية

في إطار خطة وزارة الثقافة لتدريب شباب المسرحيين في مختلف محافظات الجمهورية، تم فتح باب التقديم للورش الفنية لفرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح، وذلك فى مجالات التثميل والإخراج والكتابة المسرحية.





ويستمر التقدم للورشة حتى 29 من شهر أكتوبر الجاري وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء بمقر الفرقة بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، على أن تكون الاختبارات يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر المقبل فى تمام الواحدة ظهرًا، وتقدم الفرقة الورشة بالمجان، على ألا يتعدى سن المتقدم 35 عامًا.



