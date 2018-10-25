حلف شمال الأطلسي يناقش مستقبل معاهدة الصواريخ النووية

قال حلف شمال الأطلسي ناتو، في بيان إن عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين ناقشوا اليوم الخميس مع مسؤولين من الدول الأخرى الأعضاء في الحلف، مستقبل معاهدة للصواريخ النووية تعود إلى زمن الحرب الباردة، وتقول واشنطن إنها تبحث الانسحاب منها.







وناقش المسؤولون معاهدة القوات النووية متوسطة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة في الثمانينات، وعبروا مجدداً عن القلق من نظام صاروخي روسي جديد.







وقال البيان إن "المسؤولين قيموا في الاجتماع انعكاسات السلوك الروسي المزعزع للاستقرار على أمننا".