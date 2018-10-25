ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

حلف شمال الأطلسي يناقش مستقبل معاهدة الصواريخ النووية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:42 م
حلف شمال الأطلسي يناقش مستقبل معاهدة الصواريخ النووية
حلف شمال الأطلسي
طباعة
وكالات
 
قال حلف شمال الأطلسي ناتو، في بيان إن عدداً من كبار المسؤولين الأمريكيين ناقشوا اليوم الخميس مع مسؤولين من الدول الأخرى الأعضاء في الحلف، مستقبل معاهدة للصواريخ النووية تعود إلى زمن الحرب الباردة، وتقول واشنطن إنها تبحث الانسحاب منها.



وناقش المسؤولون معاهدة القوات النووية متوسطة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة في الثمانينات، وعبروا مجدداً عن القلق من نظام صاروخي روسي جديد.



وقال البيان إن "المسؤولين قيموا في الاجتماع انعكاسات السلوك الروسي المزعزع للاستقرار على أمننا".



وأضاف "ستواصل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التشاور حول هذه القضية المهمة".
المزيد عن: يناقش معاهدة مستقبل حلف شمال النووية الصواريخ الأطلسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
1
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
2
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
0
x
21:00
0
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
5
x
17:30
1
الفتح
الهلال
3
x
19:30
1
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 9:50:00 PM