أحمد عسيري: لم نفتعل أخطاء دفاعية وقدمنا أفضل مباراة هذا الموسم





يرى أحمد عسيري، مدافع نادي اتحاد جدة، أن فريقه قدم أفضل مباراة هذا الموسم ضد الهلال على الرغم من الخسارة والأخطاء التي تسببت في استقبالهم أهداف.





وقال عسيري، عقب انتهاء المباراة: "ما في أخطاء دفاعية! فقط بلنتيين وخطأ بتشتيت الكرة، ما أشوف فيه أخطاء بالعكس قدمنا أفضل مباراة هذا الموسم".





وحقق الهلال السعودي فوزًا هامًا على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الاتحاد بالمركز الأخير برصيد نقطتين.



