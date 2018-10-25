ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أحمد عسيري: لم نفتعل أخطاء دفاعية وقدمنا أفضل مباراة هذا الموسم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:47 م
أحمد عسيري: لم نفتعل أخطاء دفاعية وقدمنا أفضل مباراة هذا الموسم
طباعة
منى شكري
 

يرى أحمد عسيري، مدافع نادي اتحاد جدة، أن فريقه قدم أفضل مباراة هذا الموسم ضد الهلال على الرغم من الخسارة والأخطاء التي تسببت في استقبالهم أهداف.

وقال عسيري، عقب انتهاء المباراة: "ما في أخطاء دفاعية! فقط بلنتيين وخطأ بتشتيت الكرة، ما أشوف فيه أخطاء بالعكس قدمنا أفضل مباراة هذا الموسم".

وحقق الهلال السعودي فوزًا هامًا على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الاتحاد بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

المزيد عن: الهلال الاتحاد أحمد عسيري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
1
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
2
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
0
x
21:00
0
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
5
x
17:30
1
الفتح
الهلال
3
x
19:30
1
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 9:50:00 PM