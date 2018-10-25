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أولمبياكوس يفوز على ديديلانجي بالدوري الأوروبي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:43 م
أولمبياكوس يفوز على ديديلانجي بالدوري الأوروبي
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فاز أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين على مضيفة ديديلانجي اللوكسمبورجي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويدين أولمبياكوس بفوزه الأول في دور المجموعات إلى فاسيليوس تروسيديس (الدقيقة 66)، وكونتسانتينس فورتونيس (الدقيقة 81).

وبهذه النتيجة، يحتل أولمبياكوس المركز الثالث في المجموعة السادسة بأربع نقاط، وفي المقابل يتذيل الفريق اللوكسبمورجي المجموعة بدون نقاط.
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