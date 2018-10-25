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توفيق عكاشة: "عندنا عشوائية في الإعلام"

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:41 م
توفيق عكاشة: عندنا عشوائية في الإعلام
توفيق عكاشة
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك عشوائية في الإعلام بشكل عام، وهذا واضح من ظهور عدد كبير من القنوات الدينية تتحدث في الدين من وجهة نظرها، معقبًا: "عندنا عشوائية في الإعلام السياسي والدراما، وكله ماشي يا باتيستا".

ولفت "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هناك منظومة متكاملة تضم مجموعة من القنوات فضائية ومليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على قدم وساق من أجل مهاجمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية.
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