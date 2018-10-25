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الدوري الأوروبي| زينيت يتخطي بوردو.. وبراج يفوز على كوبنهاجن

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:38 م
الدوري الأوروبي| زينيت يتخطي بوردو.. وبراج يفوز على كوبنهاجن
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أسفرت الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في الدوري الأوروبي لكرة القدم عن فوز زينيت سان بطرسبرج الروسي 2-1 على ضيفه بوردو الفرنسي، وسلافيا براج التشيكي على كوبنهاجن الدنماركي 0-1.

كان الضيف الفرنسي هو المبادر بالتسجيل عن طريق جيمي برياند (الدقيقة 26)، لكن أرتيم دزيوبا أدرك التعادل لزينيت قبل نهاية الشوط الأول (الدقيقة 40)، ورغم أن نفس اللاعب أضاع ركلة جزاء (الدقيقة 53)، إلا أن زميله دالير كوزاييف فك الاشتباك وأحرز هدف التقدم للدب الروسي (الدقيقة 85).

بينما لم تشهد المباراة الأخرى بين سلافيا براج وكوبنهاجن، على أرض الأخير، سوى هدف وحيد حمل توقيع يان ماتوسيك (الدقيقة 46) لاعب الضيف التشيكي.

بهذه النتائج يضيف زينيت 3 نقاط لرصيده بحيث بات في جعبته 7 نقاط يتصدر بها المجموعة، بالمثل جمع سلافيا براج 3 نقاط وأصبح في خزينته 6 نقاط يرتقي بها للوصافة.

فيما تجمد رصيد كوبنهاجن عند 4 نقاط في المركز الثالث، ويواصل بوردو تذيل الترتيب بعد خسارته اليوم، حيث عجز عن انتزاع أي نقطة على مدار 3 جولات.

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