شاهد.. آخر ظهور لـ"هرقليز" فارس أحلام فيتات التسعينيات
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:37 مالفجر الفني
ارتبط صورة "هرقليز" بذكريات طفولتنا، إلا أن الزمان لا يبقى على شئ فتغيرت ملامحه في الوقت الحالي وظهر على وجهه تجاعيد الشيخوخة.
كيفين سوربو أو هرقليز قدم لنا مسلسلا تليفزيونيا حظى بنجاح
كبير خلال فترة التسعينيات في الوطن العربي، وكان كيفين سوربو في ذلك الحين فتى أحلام
قطاع كبير من الفتيات .
المزيد عن: هرقليز نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار هرقليز أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018