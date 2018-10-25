شاهد.. آخر ظهور لـ"هرقليز" فارس أحلام فيتات التسعينيات

ارتبط صورة "هرقليز" بذكريات طفولتنا، إلا أن الزمان لا يبقى على شئ فتغيرت ملامحه في الوقت الحالي وظهر على وجهه تجاعيد الشيخوخة.

كيفين سوربو أو هرقليز قدم لنا مسلسلا تليفزيونيا حظى بنجاح كبير خلال فترة التسعينيات في الوطن العربي، وكان كيفين سوربو في ذلك الحين فتى أحلام قطاع كبير من الفتيات .