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دي بروين يشتكي من أرضية ملعب ويمبلي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:38 م
دي بروين يشتكي من أرضية ملعب ويمبلي
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وكالات
 
شكك لاعب وسط مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، في حالة العشب على ملعب ويمبلي الذي ستقام على أرضه مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية التي استضافها الإستاد خلال الأيام الماضية.

وقال اللاعب البلجيكي: "سبق لنا بالفعل اللعب على ملعب استضاف مباريات كرة قدم أمريكية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ولم يكن الأمر جيداً، سيكون هذا معقداً، لا أعلم كيف ستسير الأمور، نأمل أن تكون الأرض جيدة وأن نتمكن من اللعب بشكل طبيعي".

وكان من المقرر أن تقام مواجهة مان سيتي على ملعب توتنهام الجديد، لكن بسبب مشكلات في أنظمة الأمن لم يتم تحديد تاريخ رسمي حتى الآن لافتتاح الإستاد، على الرغم من وجود توقعات بأنه سيفتح أبوابه في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها مشكلات على أرض ملعب ويمبلي هذا الموسم، ففي مباراة توتنهام وبرشلونة بدوري الأبطال الأوروبي، كان العشب مهترئاً بشكل كبير، لا سيما في وسط الملعب، بسبب مباراة ملاكمة أقيمت بها قبلها بعشرة أيام.
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