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المقاومة الإيرانية: احتجاحات عارمة في إيران ومطالبات بسقوط "خامنئي" (فيديو)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:38 م
المقاومة الإيرانية: احتجاحات عارمة في إيران ومطالبات بسقوط خامنئي (فيديو)
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محمد سمير
 
أفادت المقاومة الإيرانية باستمرار الاحتجاجات والإضرابات وسط شرائح مختلفة من الشعب الإيراني، بدءا من طلاب المدارس في الأحواز، وإلى المزارعين والطلاب الجامعيين في أصفهان، إضافة إلى تجمعات احتجاجية في العاصمة طهران وغجساران.

وقالت المقاومة : "أحرقت إحدى الحركات الثورية في مدخل مدينة شيراز بطهران الكبرى، لافتة كبيرة تحمل صورا لخميني وخامنئي، وهم يهتفون أثناء ذلك: "الموت لخامنئي ويحيا رجوي"، فيما قام محتجون في مدينة سبزوار بإحراق لافتة أخرى، وهم يهتفون: "يحيا مجاهدو خلق، تحيا منظمة مجاهدي خلق والموت لخامنئي".

وفي بلدة غلغون في طهران، قام متظاهرون بإضرام النار في صور خميني وخامنئي، كانت ملصقة على لوحة كبيرة. وهتف أحد أعضاء المعقل أثناء إحراق الصور: "الموت لخامنئي".

ولفتت المقاومة إلى أنه عاد أكثر من 500 عامل في سد جم شير في غجساران، للاعتراض من جديد على عدم تنفيذ الوعود، وعدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ 10 أشهر، موضحة أنه تجمع عدد من المواطنين أمام النيابة الخاصة بالجرائم المالية في شارع فاطمي بالعاصمة طهران، احتجاجا على أموالهم المنهوبة من قبل مؤسسة "كيميا خودرو".

وفي السياق ذاته، احتج المزارعون وأصحاب الحصة المائية غربي أصفهان، على شح المياه وقطع الحصة المائية، بحسب المقاومة، لافتة إلى أن العمال المقاولون في بلدية غوريه، التابعة لناحية شعيبيه في قضاء شوشتر شمالي خوزستان، توقفوا عن العمل، الثلاثاء، للاحتجاج على التأخير، وعدم دفع أقساط التأمين من قبل البلدية وأضربوا عن العمل.






المزيد عن: ملالي طهران مظاهرات طهران المقاومة الإيرانية احتجاحات إيران
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