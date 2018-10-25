السفير السوداني بالقاهرة: اتفاقية الربط الكهربائي مشروع هام بكل المقاييس

قال السفير عبد الحليم عبد المحمود، السفير السوداني لدى القاهرة، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير، حملتا أخبار سارة لقطري وادي النيل باكتمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين السودان ومصر، وحضور وفد غير مسبوق من وزراء مصر بلغ 13 وزيرًا، للتشاور مع نظائرهم من السودان حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأزلية بين البلدين.



وأضاف "عبد المحمود"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن اليوم كان حافلًا بكل ماهو جميل لشقي وادي النيل، حيث شهد التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهيم، والتوقيع على بيان مشترك حمل رغبة البلدين في ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.



وتابع، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، بحثا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السودانية تشهد نقلة كبيرة وملحوظة، مشددًا على أن مشروع الربط الكهربائي مشروع هام بكل المقاييس؛ لأن الكهرباء والطاقة هما عماد الطاقة والزراعة والخدمات والتنمية، واتفاقية الربط عن طريق السكة الحديد هامة جدًا لنقل البضائع والأفراد من السودان لمصر والعكس، وهناك اتفاقيات في مجال الامن الزرعي والغذائي والصحة والتعليم وغيرها من المجالات.



ونوه، إلى أن اللافت للنظر في هذه الاجتماعات هو الانتقال من مرحلة الحديث المعمم إلى شراكات استراتيجية وتحقيق منافع اقتصادية وفنية لصالح قطري وادي النيل.

