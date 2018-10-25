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أندرلخت يسقط في فخ تعادل فنربخشة بالدوري الأوروبي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:32 م
أندرلخت يسقط في فخ تعادل فنربخشة بالدوري الأوروبي
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شهدت الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، تعادل أندرلخت البلجيكي على أرضه مع فنربخشة التركي (2-2)، بينما عاد دينامو زغرب الكرواتي بفوز ثمين (1-2) على مضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي.

سجل ثنائية أندرلخت اللاعب البلجيكي مغربي الأصل زكريا بقالي بالدقيقتين 35 و50، بينما جاء هدفا فنربخشة التركي عن طريق كل من مايكل فراي بالدقيقة 53 وحسن علي كيلدريم بالدقيقة 57.

وفي المباراة الأخرى افتتح أصحاب الأرض التسجيل أولا عن طريق الإيراني علي قرباني (32)، لكن رد دينامو جاء في الشوط الثاني بهدفين حملا توقيع كل من ماريو جافرانوفيتش (64) وميسلاف أورسيتش (77).

بهذه النتائج يحصد دينامو زغرب ثلاث نقاط ليحقق العلامة الكاملة بتسع نقاط في الصدارة، يليه فنربخشة الذي حصل على نقطة واحدة ليصبح في جعبته أربع نقاط تضعه في وصافة المجموعة.

كما حصل أندرلخت على أول نقطة له لكنه لا يزال في قاع الترتيب خلف ترنافا الذي تجمد رصيده بهزيمة اليوم عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
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