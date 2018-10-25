عاجل .. أمطار متوسطة تضرب محافظة الغربية ورفع حالة الطوارىء

شهدت محافظة الغربية منذ قليل سقوط أمطار متوسطة على جميع مراكز ومدن المحافظة.



على الفور أمر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية برفع حالة الطوارىء في المحافظة وأمر رؤساء مجالس المدن والأحياء بمتابعة سيارات شفط المياة فى الشوارع والميادين وفتح البلوعات وإزالة مياة الأمطار.



كما رفعت شركة كهرباء الغربية من حالة الطوارىء وأعلنت عن انتشار فرق الصيانة والاعطال لمواجهة انقطاع الكهرباء إذا نتج عن مياة الأمطار.