زيوريخ يسقط ليفركوزن في الدوري الأوروبي

حقق زيوريخ السويسري، فوزا مهما على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، بنتيجة 3-2، ضمن مباريات المجموعة الأولى في ثالث جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.





تقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 44، بواسطة أنطونيو مارشيسانو، قبل أن يرد ليفركوزن بهدفين متتالين عبر كريم بلعربي.





وعادل توني دومجوني، الكفة بهدف التعادل، ثم أضاف ستيفن أودي هدف الفوز لزيوريخ في الدقيقة 78.





وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، سقط آيك لارناكا القبرصي في فخ التعادل على أرضه أمام لودوجوريتس البلغاري بهدف لكل فريق.





تقدم الضيوف مبكرا بهدف عبر جودي لوكوكي، ثم أدرك آيك لارناكا التعادل، عن طريق خورخي لارينا من ضربة جزاء.





وبهذه النتائج يتصدر زيوريخ المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه باير ليفركوزن (6 نقاط).



