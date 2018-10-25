قتلى وجرحى حوثيين بينهم قيادات بارزة في صعدة

لقي العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة مران، غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال مصدر ميداني في ألوية العروبة، وفق موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، إن "المواجهات اندلعت، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عقب محاولة الميليشيا استعادة مواقع خسرتها سابقاً في منطقة مران".





وأضاف المصدر، أن "المعارك التي استمرت عدة ساعات، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، بينهم قيادات ميدانية بارزة".

وأشار المصدر إلى مصرع عدد من القياديين الحوثيين، من أبرزهم علي بلكع، وابراهيم الأكوع، وأبو علي العشاش، وعبدالمجيد جمعان، وأبو حسين مجرم، وعلي عواض، ومحمد السدم.